Марки, посвященные Элтону Джону, выпустили в Британии

Понедельник, 09 Сентябрь 2019 Мир Мир

Марки, посвященные Элтону Джону, выпустили в Британии

Королевская почта Великобритании выпустила в обращение серию почтовых марок в честь певца и композитора Элтона Джона.

Джон - второй музыкант в истории Соединенного Королевства, изображение которого появилось на марках. Первым стал другой британский рок-исполнитель Дэвид Боуи, сообщает euromag.ru.

"Сказать, что я был удивлен, когда Королевская почта мне об этом сообщила, значит ничего не сказать. Никогда не думал, что увижу себя на почтовой марке! Это великая честь", - приводит The Independent слова 72-летнего певца.

На восьми из 12 марок изображены обложки самых успешных альбомов Джона, включая Honky Chateau, в который вошла композиция Rocket Man. На других четырех - фотоснимки его наиболее известных концертов, среди которых выступления на стадионе в Лос-Анджелесе в 1975 году и в Букингемском дворце в 2012 году. "Элтон - один из самых успешных британских музыкантов за всю историю. Наши марки посвящены... тому огромному вкладу, который он внес в развитие музыки", - отметил пресс-секретарь Королевской почты Филипп Паркер.

Начав с выступлений по барам и клубам в 1960 году, Элтон Джон постепенно взбирался на мировой музыкальный Олимп, гастролируя по Великобритании и США. В 1975 году он записал пластинку Goodbye Yellow Brick Road, которая считается его лучшим сборником. Это название было им использовано для своего прощального турне Farewell Yellow Brick Road, которое началось в США в сентябре 2018 года и закончится в Лондоне 16 декабря 2020 года. За свою карьеру певец удостоился многочисленных наград и премий, а в 1998 году британская королева Елизавета II посвятила его в рыцари.

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