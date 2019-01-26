«Маша и Медведь» попал в Книгу Гиннесса

Эпизод «Маша плюс каша» включен в Книгу рекордов Гиннесса как мультфильм с самым большим количество просмотров на YouTube. Всего на данный момент эту серию посмотрели 3,4 млрд раз.

Как подчеркнули в компании «Анимаккорд», эпизод «Маша плюс каша» является единственным анимационным видео в мире, которое входит в топ-5 самых просматриваемых роликов на YouTube, передает РИА Новости.

Мультсериал «Маша и Медведь» производства российской студии «Анимаккорд» вышел в 2009 году. Он стал настоящим мировым феноменом — мультфильм переведен на 36 языков и вещается в более 100 странах мира. Общее же число просмотров контента с Машей на YouTube со всего мира превышает 42 млрд.

А в Великобритании этот мультфильм даже обвиняли в «кремлевской пропаганде» и называли инструментом «мягкой силы» России. В ответ в «Анимаккорд» отметили, что «Маша и Медведь» — независимый проект, который никогда не получал госфинансирования.