Машина Дэвида Боуи продана за рекордную сумму

Суббота, 13 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Машина Дэвида Боуи продана за рекордную сумму

Автомобиль Volvo 262C, принадлежавший музыканту Дэвиду Боуи, был продан в Швейцарии за рекордную сумму.

Отмечается, что покупатель отдал за машину 212,8 тысячи швейцарских франков (примерно 216 тысяч долларов) при начальной оценке в 65-75 тысяч франков (66,6-76,9 тысяч долларов). Эксперты назвали сумму рекордной для этой модели.

Автомобиль, принадлежавший музыканту, был выпущен в 1981 году и стал последним в своем модельном ряду. Боуи пользовался им до 1998 года. Кроме того, пробег Volvo составил всего 33 тысячи миль (53 тысячи километров), что также повлияло на ее стоимость.

Дизайн машины был разработан в Швеции, собирали автомобиль вручную специалисты итальянской фирмы Bertone. В салоне установлены кожаные сидения, электрические стеклоподъемники и система Hi-Fi.

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