Маск предсказал скорую смерть Tesla

Понедельник, 26 Ноябрь 2018 Мир Мир

Маск предсказал скорую смерть Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил в эфире программы Axios на HBO, что велика вероятность скорой смерти его детища.

По его словам, компания теряет деньги как сумасшедшая. «Если мы не решим проблемы в ближайшее время, то мы умрем. А их чрезвычайно сложно решить», — добавил Маск. Как отметил предприниматель, у компании осталось всего несколько недель.

Это не первое заявление Маска о банкротстве его компании. В начале апреля он сообщил, что компанию не удалось спасти, несмотря на массовую продажу пасхальных яиц.

7 августа Маск опубликовал твит, в котором обещал выкупить акции компании по 420 долларов за штуку и сделать ее непубличной. Поскольку обещание не было выполнено, заявление привело к разбирательству с Комиссией по ценным бумагам США (SEC).

В результате Маск покинул пост в совете директоров компании. Помимо этого, его обязали заплатить штраф в 20 миллионов долларов. А Tesla пришлось нанять специального человека, который будет контролировать все заявления Маска, в том числе через социальные сети.

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