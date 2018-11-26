Маск предсказал скорую смерть Tesla

По его словам, компания теряет деньги как сумасшедшая. «Если мы не решим проблемы в ближайшее время, то мы умрем. А их чрезвычайно сложно решить», — добавил Маск. Как отметил предприниматель, у компании осталось всего несколько недель.

Это не первое заявление Маска о банкротстве его компании. В начале апреля он сообщил, что компанию не удалось спасти, несмотря на массовую продажу пасхальных яиц.

7 августа Маск опубликовал твит, в котором обещал выкупить акции компании по 420 долларов за штуку и сделать ее непубличной. Поскольку обещание не было выполнено, заявление привело к разбирательству с Комиссией по ценным бумагам США (SEC).

В результате Маск покинул пост в совете директоров компании. Помимо этого, его обязали заплатить штраф в 20 миллионов долларов. А Tesla пришлось нанять специального человека, который будет контролировать все заявления Маска, в том числе через социальные сети.