Маск раскрыл будущее Falcon Heavy

Суббота, 10 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Маск раскрыл будущее Falcon Heavy

Глава американской компании SpaceX Илон Маск раскрыл планы на будущее сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Об этом сообщает SpaceNews с предполетной конференции, посвященной ее первому запуску.

Бизнесмен заявил, что одной из важнейших целей пуска станет демонстрация ВВС США возможностей Falcon Heavy по выведению космических аппаратов непосредственно на геостационарную орбиту, а также в дальний космос. В частности, вторая ступень носителя вместе с полезной нагрузкой будет совершать шестичасовые маневры на околоземной орбите, сопровождающиеся работой в экстремальных условиях (прохождение сквозь радиационные пояса Земли).

Также Falcon Heavy отправит полезную нагрузку - автомобиль Tesla Roadster - на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движений Земли и Марса. Вероятность вывести ее непосредственно на околомарсианскую орбиту Маск назвал крайне малой. В случае успеха этого проекта в 2018 году произойдет еще два пуска Falcon Heavy. Речь идет о миссиях Arabsat 6A (в интересах Саудовской Аравии) и Space Test Program 2 (для ВВС США).

Наихудший сценарий развития событий, согласно Маску, заключается во взрыве Falcon Heavy на стартовом столе, что приведет к ремонту последнего, который займет 9-12 месяцев. Возможные проблемы со сверхтяжелой ракетой бизнесмен видит в одновременной работе 27 двигателей сверхтяжелой ракеты.

Маск заявил, что SpaceX могла бы создать на основе Falcon Heavy еще более грузоподъемный носитель Falcon Super Heavy за счет увеличения числа боковых ускорителей. Однако в настоящий момент компания концентрируется на разработке BFR (Big Falcon Rocket), работы по которой, со слов бизнесмена, идут в опережающем темпе. По этой причине SpaceX не планирует сертифицировать Falcon Heavy для пилотируемых пусков.

Бизнесмен подтвердил, что SpaceX способна оперативно собирать столько ракет Falcon Heavy, сколько потребуется заказчикам, а их стоимость будет сравнима с ценой Falcon 9.

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