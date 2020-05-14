Маски-козырьки для врачей напечатали на 3D-принтере в Монако

Маски, макет которых разработан госпиталем университета Бреста, производят на 3D-принтерах. Часть оборудования предприятие имело в собственности, однако несколько принтеров Atoms арендовало или получило на безвозмездной основе, пишет euromag.ru.

Все произведённые маски бесплатно передают в госпитали Монако, Ниццы и Ментона.