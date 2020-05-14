Маски-козырьки для врачей напечатали на 3D-принтере в Монако

Четверг, 14 Май 2020 Мир Мир

Маски-козырьки для врачей напечатали на 3D-принтере в Монако

В Монако компания Atoms, специализирующаяся на работе с авиационным и железнодорожным оборудованием, запустила производство масок-козырьков.

Маски, макет которых разработан госпиталем университета Бреста, производят на 3D-принтерах. Часть оборудования предприятие имело в собственности, однако несколько принтеров Atoms арендовало или получило на безвозмездной основе, пишет euromag.ru.

Все произведённые маски бесплатно передают в госпитали Монако, Ниццы и Ментона.

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