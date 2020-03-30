Маску в тон платья назвали новым уровнем коронавирусной моды

Понедельник, 30 Март 2020 Мир Мир

Маску в тон платья назвали новым уровнем коронавирусной моды

Маску в тон платья назвали новым уровнем коронавирусной моды после того, как президента Словакии Зузану Чапутову заметили в таком образе.

На сочетание обратил внимание Telegram-канал, посвященный моде и стилю, Good morning, Karl!

21 марта члены нового правительства Словакии принесли присягу в медицинских масках и перчатках. Ситуация с коронавирусом вынудила принять меры предосторожности всех участников встречи: как новых министров европейской страны, так и президента Зузану Чапутову. При этом Чапутова подобрала маску в тон платья цвета маджента.

В этот же день лидер Словакии была замечена еще в одном платье, но уже винного цвета. Причем президент не нарушила ею же введенную модную традицию — она снова подобрала маску в тон. Некоторые пользователи Twitter похвалили образ главы Словакии, подчеркнув, что не стоит забывать о стиле во времена борьбы с вирусной инфекцией.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)