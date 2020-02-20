Массовое убийство в немецком Ханау

Как сообщает DW, не менее восьми человек были убиты в результате стрельбы в немецком Ханау в федеральной земле Гессен. Кроме того как минимум пять человек получили тяжелые ранения.

По сообщениям очевидцев, вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек. Нападавшие скрылись, а через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города - Кессельштадт.

По неподтвержденным данным, в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Жертвы - в основном молодые люди, в том числе женщина. Еще один человек скончался через несколько часов от полученных ран, пишет euromag.ru.

Сообщается, что один человек был задержан, в СМИ появились снимки молодого мужчины в наручниках, которого ведут полицейские, однако полиция вскоре заявила, что задержанный не имеет никакого отношения к обоим нападениям. Территория вокруг мест происшествий была оцеплена.

Полицейские разыскивали нападавших, точное число которых по-прежнему неизвестно. На подмогу коллегам из Ханау прибыли служащие полиции из федеральной земли Бавария.

Вероятный преступник найден мёртвым у себя дома, рядом с ним – ещё одно тело. Сведений ни о его личности, ни о личности жертв нападений, а также об их гражданстве пока не обнародовано.

Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.

По данным полиции, скончался один из пострадавших в результате стрельбы. Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до 9, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции. Ранее сообщалось о 8 погибших и 5 тяжелораненых.

"Число жертв, которые получили смертельные ранения,... возросло до девяти, таким образом общее количество погибших составляет 11 человек", - сообщила полиция. Расследование продолжается. В настоящее время полиция устанавливает личности жертв и стрелка.