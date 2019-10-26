Массовый обман на цветочном рынке раскрыли в Нидерландах

Массовый обман выяснила проверка, которую заказал муниципалитет Амстердама, сообщает euromag.ru.

Проверяющие закупили 102 упаковки у 15 разных торговцев – всего 1364 луковицы. Из них зацвели только 14, при этом цвет тюльпанов отличался от заявленного.

Жалобы на тюльпаны и другие товары рынка Bloemenmarkt поступали уже давно. Покупатели обнаруживали, что в упаковке могло быть 40 луковиц вместо 50 или что после высадки они так и не давали цветения.

Теперь результаты проверки переданы регулятору, который занимается рынками и защитой прав потребителей.