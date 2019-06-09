Мать двоих детей забралась на скалу ради красивого вида и погибла

Воскресенье, 09 Июнь 2019 Мир Мир

Мать двоих детей забралась на скалу ради красивого вида и погибла

Мать двоих детей сорвалась с обрыва, пытаясь забраться на скалу на озере Тахо в штате Калифорния, США.

Об этом сообщает CBS Sacremento.

Инцидент произошел в субботу, 1 июня, когда 35-летняя Стефани Эспиноза полезла к водопаду Иглз (Eagle Falls) над Изумрудным заливом (Emerald Bay), чтобы насладиться видом. Согласно официальному отчету спасательной службы женщина погибла, пытаясь сфотографировать водопад, однако брат Эспиноза Ник Мартинес отверг эту информацию, заявив, что у сестры не было даже телефона.

«Я хочу прояснить ситуацию и то, что пишут с статьях. В них говорится, что Стефани была молодой девушкой, которая упала со скалы, пытаясь сделать селфи. Но у нее с собой не было даже телефона. Она просто хотела насладиться моментом», — пояснил Мартинес.

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