Мать-одиночка ушла в эскорт и расплатилась за долги

Около пяти лет назад Мишель родила ребенка, но была вынуждена продолжать работу в офисе и получать небольшую зарплату. Она взяла кредиты, и через некоторое время ее долг достиг 25 тысяч фунтов (2,1 миллиона рублей).

Помочь ей было некому, и молодая мать решилась поработать в эскорте по совету знакомой, которая заверила, что ей не придется оказывать услуги интимного характера.

33-летняя Смит рассказала, что за эти годы ей удалось заработать 20 тысяч фунтов (1,7 миллиона рублей), причем только наличными. Помимо этого, клиенты делают ей разнообразные подарки,от шампанского до бриллиантов. Смит ходит на свидания с мужчинами всех возрастов и уверяет, что никогда не оказывает им услуги интимного характера. «Я часто слышу, что они доплатят за "дополнительные услуги". Но я не такая», — заявила она.

Смит уверяет, что не берет с клиентов деньги — они сами дарят ей столько, сколько сочтут нужным. Это позволяет ей не платить налоги со своего заработка.

По словам Смит, большая часть ее клиентов — бизнесмены, которые не хотят появляться на вечеринках в одиночестве, чтобы к ним не приставали охотницы за богатыми мужьями. Но бывают и исключения: однажды Смит отправилась на свидание с 70-летним кавалером, который предложил ей разделить с ним фиш-энд-чипс и заплатил несколько сотен фунтов. Один из клиентов, по словам Мишель, даже звал ее замуж и предлагал уехать с ним в Дубай.

Смит тщательно готовится к каждому свиданию, выбирая наряд и макияж по желанию клиента. Каждый раз она продумывает пути к отступлению на случай, если что-то пойдет не так.