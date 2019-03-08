Мать отказалась от ребенка из-за недостаточно высоких оценок

Очевидцы утверждают, что женщина сначала кричала на 12-летнего сына посреди улицы, затем несколько раз ударила его и уехала домой на автомобиле одна, бросив подростка у дороги. Через некоторое время, когда прохожие увидели, что китаянка не собирается возвращаться за ребенком, они вызвали полицию.

Полицейские нашли подростка неподалеку от магистрали, он направлялся к вокзалу. Школьник признался им, что мать разозлилась на него за то, что «плохо сдал экзамен и набрал только 81 балл, а не 95, как она ожидала».

Стражи порядка допросили свидетелей, узнали номер автомобиля китаянки и позвонили ей на мобильный телефон. В разговоре с полицией женщина отказалась от ребенка: «Он мне больше не нужен. Можете делать с ним, что угодно. Можете даже завести на меня дело». Удивленный полицейский назвал мать «безответственной» и призвал ее проявить терпение.

Подросток провел в полицейском участке около часа, затем его забрал дядя. Пока неизвестно, какие меры воздействия применят к матери.