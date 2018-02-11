Мать plus-size модели разделась и пошла по стопам дочери

Фотографии были опубликованы в Instagram Линды Грэм.

Съемки проходили в Агадире, Марокко. Серия, сделанная фотографом Беном Уоттсом, получила название Power of the Journey («Энергия путешествия»). Модели примерили как бикини, так и открытые купальники - их марка не сообщается.

«Дочь - это маленькая девочка, которая вырастает и становится твоей лучшей подругой», - написала под фото Линда Грэм. Комментаторы благожелательно отнеслись к опубликованным фотографиям. «Клевая девчонка - и ее дочь», - отреагировал один из пользователей. «У мамы тело на зависть всем», - отметил другой.

Эшли Грэм - американская фотомодель. Она появлялась на обложках журналов Elle Quebec, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour и Elle UK. Грэм - первая нестандартная модель, которая снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.