Мать plus-size модели разделась и пошла по стопам дочери

Воскресенье, 11 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Мать plus-size модели разделась и пошла по стопам дочери

Американка Эшли Грэм, которая считается самой полной супермоделью, снялась в рекламе купальников вместе со своей 53-летней матерью Линдой.

Фотографии были опубликованы в Instagram Линды Грэм.

Съемки проходили в Агадире, Марокко. Серия, сделанная фотографом Беном Уоттсом, получила название Power of the Journey («Энергия путешествия»). Модели примерили как бикини, так и открытые купальники - их марка не сообщается.

«Дочь - это маленькая девочка, которая вырастает и становится твоей лучшей подругой», - написала под фото Линда Грэм. Комментаторы благожелательно отнеслись к опубликованным фотографиям. «Клевая девчонка - и ее дочь», - отреагировал один из пользователей. «У мамы тело на зависть всем», - отметил другой.

Эшли Грэм - американская фотомодель. Она появлялась на обложках журналов Elle Quebec, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour и Elle UK. Грэм - первая нестандартная модель, которая снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

Последние новости

    • Португалия: Роналду - «Сейчас я не могу делать то, что делал в 20 лет»

      Нападающий Реала Криштиану Роналду признает, что годы берут свое, но уверен, что еще несколько сезонов проведет на высочайшем уровне.

      Подробнее

    • Португалия: фабрика мобильных телефонов

      Новая производственная мощность появилась в Коруше (Coruche), округ Сантарень.

      Подробнее

    • Испания: Лионель Месси огласил имя будущего ребенка

      Лионель Месси рассекретил на своей странице в Instagram имя будущего ребенка, который должен появится на свет через пару месяцев.

      Подробнее

    • Испания: молодежи Барселоны предложат достойную работу и оплату

      В рамках ежегодной Недели образования и работы, впервые будет организована ярмарка вакансий для молодежи в возрасте от 16 до 35 лет.

      Подробнее

    • Италия: мотоциклист расстрелял прохожих в Пизе

      По меньшей мере, пять человек получили ранения в результате уличной стрельбы в итальянской Пизе.

      Подробнее

    • Взрыв на химическом заводе произошел в Италии

      Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в среду днем на предприятии по переработке промышленных отходов на севере Италии.

      Подробнее

    • Мать plus-size модели разделась и пошла по стопам дочери

      Американка Эшли Грэм, которая считается самой полной супермоделью, снялась в рекламе купальников вместе со своей 53-летней матерью Линдой.

      Подробнее

    • На офисных работников наденут шоры

      Дизайнер Хэннер Гребин придумал головной убор в виде защитного козырька, принцип действия которого аналогичен лошадиным шорам.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!