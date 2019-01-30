Мать случайно отдала заначку сына вместе с хламом

Среда, 30 Январь 2019 Мир Мир

Мать случайно отдала заначку сына вместе с хламом

Жительница американского штата Джорджия Линдси Прейс случайно отдала в магазин подержанных вещей старую кружку сына, в которой лежали тысячи долларов. 

Несколько недель назад на выходных женщина убиралась и решила разобрать шкаф со старым хламом. В одной из коробок она обнаружила детскую походную кружку сына с изображением Микки-Мауса. Прейс не стала заглядывать внутрь, сочла купленную около 20 лет назад вещь ненужной и пожертвовала ее в магазин подержанных вещей некоммерческой организации Goodwill Industries, которая помогает бездомным людям.

В четверг, 24 января, к ней в гости приехал 27-летний сын Девон Силви (Devon Silvey) и принялся искать повсюду кружку. Когда мужчина узнал о поступке матери, у него началась паника. Как выяснилось, он хранил в ней 6,5 тысячи долларов (429,6 тысячи рублей), полученные от продажи старого автомобиля. Американец недавно нашел новую работу, и ему не хватало времени отнести деньги в банк.

«Она думала, что я расстроился из-за пропажи кружки. Что ж, по ней я тоже скучаю, но больше — по ее важному содержимому», — признался журналистам Силви. Прейс же заявила, что чувствует себя «самой ужасной матерью на свете».

Женщина обратилась в магазин, но сотрудники не смогли обнаружить кружку. По их словам, ее, скорее всего, уже продали, не проверяя содержимое. Прейс попросила потенциальных покупателей «сделать правильный выбор и вернуть кружку владельцу».

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья