Мать «сожгла» дешевой маской лицо восьмилетнему сыну

Вторник, 07 Апрель 2020 Мир Мир

Мать «сожгла» дешевой маской лицо восьмилетнему сыну

Британка нанесла дешевую увлажняющую маску на лицо восьмилетнему ребенку и «сожгла» его.

Об этом сообщает The Sun.

31-летняя Мика Лорд (Mika Lord) из Ньюкасла, Англия, приобрела маску с экстрактом кокоса в бюджетном универмаге Poundland за один фунт стерлингов. Придя домой женщина нанесла средство себе, а также обработала им лицо своего сына Альфи (Alfie). Через несколько минут они оба ощутили нестерпимую боль.

«Маска начала сильно жечь. Альфи сказал, что его лицо полыхает как вулкан. Я действительно чувствовала, что от него исходит тепло», — поделилась Лорд. Ощутив дискомфорт, женщина смыла субстанцию с себя и сына. По ее словам, из-за мощной аллергической реакции лицо мальчика стало ярко-красным, как будто он несколько часов провел на горных склонах без солнцезащитного крема.

Представители бренда-производителя, к которым обратились журналисты за комментарием, принесли извинение семье Лорд. Они также уверили в высоком стандарте качества ингредиентов в составе своей продукции, однако отметили, что среди них могут быть аллергены, поэтому перед нанесением маски покупательнице следовало тщательно изучить описание товара.

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