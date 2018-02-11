Математики предрекли биткоину вечную нестабильность

Воскресенье, 11 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Математики предрекли биткоину вечную нестабильность

Курсы криптовалют, вероятно, никогда не стабилизируются, полагают математики из Питтсбургского университета, США.

Как пишет Bloomberg, ученые попытались определить ценность биткоина, используя математические модели, и пришли к выводу, что рынок криптовалют - классический «мыльный пузырь».

По их мнению, такой актив, как биткоин, не имеет ценности, которую можно измерить традиционными методами. Его стоимость определяется покупателями, которые часто руководствуются неверным мнением.

Как полагают ученые, биткоин может быть «всего лишь механизмом передачи денежных активов». Деталей исследования Bloomberg не приводит.

Биткоин 6 февраля подешевел до 6000 долларов, такой отметки криптовалюта последний раз достигала в ноябре 2017 года; 7 февраля курс начал расти. К 09:50 мск 8 февраля один биткоин стоил 7 900 долларов.

Reuters назвал последнюю неделю января худшей для биткоина с апреля 2013-го: с 29 января по 2 февраля он потерял 30 процентов стоимости.

В начале 2017 года самая известная криптовалюта впервые с 2013-го достигла тысячи долларов, к декабрю стоимость биткоина поднялась до исторического максимума почти в 20 тысяч долларов.

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