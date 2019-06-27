Медали Стивена Хокинга вручили в Швейцарии
В Швейцарии раздали награды популяризаторам науки.
В этом году церемонию приурочили к юбилею высадки человека на Луне.
Медаль Стивена Хокинга вручили Баззу Олдрину.
В 1969 году астронавт совершил пилотируемую посадку на Луну. На сцену поднимались автор документальной ленты «Аполлон-13», музыкант и композитор Брайан Ино.
А вот Илон Маск на церемонию приехать не смог – у него запуск ракеты.
Основатель SpaceX записал видеопослание с извинениями, пишет euromag.ru.
Награду имени Стивена Хокинга вручают с 2015 года. На медали изображен портрет учёного авторства Алексея Леонова. На реверсе награды изображён уже сам космонавт в открытом космосе.