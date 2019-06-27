Медали Стивена Хокинга вручили в Швейцарии

Четверг, 27 Июнь 2019 Мир Мир

Медали Стивена Хокинга вручили в Швейцарии

В Швейцарии раздали награды популяризаторам науки.

В этом году церемонию приурочили к юбилею высадки человека на Луне.

Медаль Стивена Хокинга вручили Баззу Олдрину.

В 1969 году астронавт совершил пилотируемую посадку на Луну. На сцену поднимались автор документальной ленты «Аполлон-13», музыкант и композитор Брайан Ино.

А вот Илон Маск на церемонию приехать не смог – у него запуск ракеты.

Основатель SpaceX записал видеопослание с извинениями, пишет euromag.ru.

Награду имени Стивена Хокинга вручают с 2015 года. На медали изображен портрет учёного авторства Алексея Леонова. На реверсе награды изображён уже сам космонавт в открытом космосе.

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