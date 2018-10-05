Медики назвали причину смерти Шарля Азнавура

Смерть знаменитого шансонье Шарля Азнавура вызвана естественными причинами: музыкант скончался от отека легких. Об этом во вторник сообщили судмедэксперты города Тараскон на юге Франции.

Ранее прокуратура города распорядилась провести вскрытие тела артиста, чтобы «уточнить обстоятельства» его кончины, передает ТАСС.

Шарль Азнавур умер в ночь на понедельник в своем доме в городке Мурьес на юге Франции. Артисту было 94 года.