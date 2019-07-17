Меган Фокс вывела сыновей на улицу в девичьих платьях

Фотографии папарацци появились в Instagram во вторник, 16 июля.

Актрису с супругом Брайаном Остином Грином и детьми Боди, Джорни и Ноа засняли на улицах Лос-Анджелеса. На снимках старший сын одет в сарафан и розовые слипоны и держит маленькую серебристую сумку. На среднем — футболка и шорты в сиреневых оттенках, а на младшем — желтые лосины и топ. При этом у всех мальчиков длинные волосы ниже плеч.

Меган Фокс не единственная знаменитость, позволяющая сыновьям носить одежду для девочек. В феврале 10-летний сын актрисы Наоми Уоттс Сэмюэль Кай прошелся по Нью-Йорку в рубашке с пышными рукавами и цветочным принтом и в клетчатом сарафане. А в октябре 2018-го внимание журналистов привлек костюм маленького сына Шарлиз Терон. Мальчик шел в тельняшке и черном платье с кружевами, оборками и неоновыми оранжевыми лентами.