Меган и Гарри могут переехать в США

Об этом сообщает Express.co.uk со ссылкой на источник.

Причина переезда – плохие отношения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Напомним, недавно Кейт Миддлтон блистала на приеме в честь приезда Дональда Трампа, пишет euromag.ru.

37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.