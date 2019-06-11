Меган и Гарри могут переехать в США
Меган Маркл, принц Гарри могут переехать в США вместе с сыном.
Об этом сообщает Express.co.uk со ссылкой на источник.
Причина переезда – плохие отношения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
Напомним, недавно Кейт Миддлтон блистала на приеме в честь приезда Дональда Трампа, пишет euromag.ru.
37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.