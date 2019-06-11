Меган и Гарри могут переехать в США

Вторник, 11 Июнь 2019 Мир Мир

Меган и Гарри могут переехать в США

Меган Маркл, принц Гарри могут переехать в США вместе с сыном.

Об этом сообщает Express.co.uk со ссылкой на источник.

Причина переезда – плохие отношения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Напомним, недавно Кейт Миддлтон блистала на приеме в честь приезда Дональда Трампа, пишет euromag.ru.

37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.

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