Меган и Гарри наняли третью няню

Пятница, 23 Август 2019 Мир Мир

Меган и Гарри наняли третью няню

Для маленького Арчи, сына Меган и Гарри, наняли третью няню – две предыдущие быстро уволились.

Именно новая няня сопровождала семью в поездке на юг Франции. Как пишут британские таблоиды, Меган довольна сотрудницей.

Первая няня Арчи была уволена за то, что была «непрофессионалом», а вторая работала только ночью, сообщает euromag.ru.

Напомним, недавно принц Гарри вместе с Меган Маркл и сыном Арчи отправились в Ниццу на частном самолете.

Из-за этого полета в семь раз превысилось количество вредных выбросов в атмосферу. Однако в защиту пары высказался Элтон Джон – именно он пригласил Меган и Гарри отдохнуть на его вилле в Ницце и предоставил самолет.

«Чтобы поддержать заботу принца Гарри об окружающей среде, мы позаботились, чтобы их полет не привел к загрязнению воздуха углекислым газом. Для этого мы сделали соответствующее пожертвование в организацию Carbon Footprint™», – написал музыкант.

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