Меган и Гарри отметили Рождество вдали от семьи

Понедельник, 30 Декабрь 2019 Мир Мир

Меган и Гарри отметили Рождество вдали от семьи

Еще осенью герцог и герцогиня Сассекские объявили, что хотят встретить Рождество вдали от родственников.

Сразу после Дня памяти павших 7 ноября, Меган и Гарри с сыном Арчи отправились в США, где у них был запланирован шестинедельный отпуск, сообщает Hello.

При этом британская королева Елизавета II и ее семья традиционно посетили рождественскую службу в церкви святой Марии Магдалины в деревне Сандрингем, где располагается королевское поместье, пишет euromag.ru.

Впервые в торжествах приняли участие дети принца Уильяма - принц Джордж и принцесса Шарлотта. Супруг королевы принц Филипп, которого накануне выписали из больницы, в церковь не пришел.

О том, как проходило королевское Рождество, – в нашем материале.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)