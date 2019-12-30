Меган и Гарри отметили Рождество вдали от семьи
Еще осенью герцог и герцогиня Сассекские объявили, что хотят встретить Рождество вдали от родственников.
Сразу после Дня памяти павших 7 ноября, Меган и Гарри с сыном Арчи отправились в США, где у них был запланирован шестинедельный отпуск, сообщает Hello.
При этом британская королева Елизавета II и ее семья традиционно посетили рождественскую службу в церкви святой Марии Магдалины в деревне Сандрингем, где располагается королевское поместье, пишет euromag.ru.
Впервые в торжествах приняли участие дети принца Уильяма - принц Джордж и принцесса Шарлотта. Супруг королевы принц Филипп, которого накануне выписали из больницы, в церковь не пришел.
О том, как проходило королевское Рождество, – в нашем материале.