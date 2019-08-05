Меган и Гарри отписались от всех в инстаграме

Нет, герцогов никто не обидел.

Теперь Меган и Гарри будут подписываться каждый месяц на 15 новых аккаунтов, которые их подписчики считают вдохновляющими.

Одними из первых в комментариях выбрали Елизавету II и Кейт Миддлтон.

Напомним, недавно Меган стала первым приглашенным редактором Vogue за 103-летнюю историю журнала, пишет euromag.ru.

На обложке сентябрьского номера журнала – фотографии 15 женщин, изменивших, по мнению Меган Маркл, мир. Также на обложке осталось 16-ое зеркальное окошко – каждая читательница может увидеть в нем себя и понять, что она тоже меняет мир к лучшему.