Меган и Гарри отписались от всех в инстаграме

Понедельник, 05 Август 2019 Мир Мир

Меган и Гарри отписались от всех в инстаграме

Меган и Гарри отписались от всех в аккаунте @sussexroyal.

Нет, герцогов никто не обидел.

Теперь Меган и Гарри будут подписываться каждый месяц на 15 новых аккаунтов, которые их подписчики считают вдохновляющими.

Одними из первых в комментариях выбрали Елизавету II и Кейт Миддлтон.

Напомним, недавно Меган стала первым приглашенным редактором Vogue за 103-летнюю историю журнала, пишет euromag.ru.

На обложке сентябрьского номера журнала – фотографии 15 женщин, изменивших, по мнению Меган Маркл, мир. Также на обложке осталось 16-ое зеркальное окошко – каждая читательница может увидеть в нем себя и понять, что она тоже меняет мир к лучшему.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья