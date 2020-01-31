Меган и Гарри перебираются в Калифорнию

Пятница, 31 Январь 2020 Мир Мир

Меган и Гарри перебираются в Калифорнию

Меган Маркл и принц Гарри, сложившие с себя часть королевских обязанностей, перебираются в Калифорнию.

Правда, только на лето – сейчас они присматривают дом в Лос-Анджелесе, родном городе Меган.

В списке желаний Меган – возможность принимать дома гостей, пишет euromag.ru.

Напомним, в английском языке появился глагол “to Meghan Markle”, что означает «ценить свое психическое здоровье и покидать токсичную обстановку”.

Как пишет The Guardian, «меганмарклить» можно, если вы не хотите идти в бар с неприятными людьми или на работе, когда в компании вас не ценят.

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