Меган и Гарри перебираются в Калифорнию
Меган Маркл и принц Гарри, сложившие с себя часть королевских обязанностей, перебираются в Калифорнию.
Правда, только на лето – сейчас они присматривают дом в Лос-Анджелесе, родном городе Меган.
В списке желаний Меган – возможность принимать дома гостей, пишет euromag.ru.
Напомним, в английском языке появился глагол “to Meghan Markle”, что означает «ценить свое психическое здоровье и покидать токсичную обстановку”.
Как пишет The Guardian, «меганмарклить» можно, если вы не хотите идти в бар с неприятными людьми или на работе, когда в компании вас не ценят.