Меган и Гарри перебираются в Калифорнию

Правда, только на лето – сейчас они присматривают дом в Лос-Анджелесе, родном городе Меган.

В списке желаний Меган – возможность принимать дома гостей, пишет euromag.ru.

Напомним, в английском языке появился глагол “to Meghan Markle”, что означает «ценить свое психическое здоровье и покидать токсичную обстановку”.

Как пишет The Guardian, «меганмарклить» можно, если вы не хотите идти в бар с неприятными людьми или на работе, когда в компании вас не ценят.