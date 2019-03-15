Меган Маркл начала готовиться к родам

Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Свой последний выход Маркл осуществила в сопровождении мужа, а также герцогов Кембриджских. Вместе с другими членами королевской семьи они отпраздновали День Содружества в Букингемском дворце.

«Ее публичные обязательства закончились, но она еще не ушла в декретный отпуск», — заверил представитель королевской семьи. Кроме того, она продолжит проводить частные встречи.

В январе сообщалось, что Меган Маркл планирует обустроить для будущего ребенка детскую комнату в гендерно-нейтральных тонах. Помещение будет выполнено в монохромной гамме белых и серых оттенков. Кроме того, она стала вегетарианкой и убедила принца Гарри пересмотреть рацион и ограничить потребление мяса.