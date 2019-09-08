Меган Маркл наняла пиарщиков Харви Вайнштейна

Воскресенье, 08 Сентябрь 2019 Мир Мир

Меган Маркл наняла пиарщиков Харви Вайнштейна

Меган Маркл нашла способ улучшить имидж.

Герцогиня Сассеская Меган Маркл заключила договор с крупной американской PR-компанией для работы по восстановлению собственного имиджа, сообщает euromag.ru.

За последний год Меган Маркл разорвала отношения с отцом и поссорилась с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Недавно на герцогиню обрушился шквал критики из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри путешествовали на четырех частных самолетах в течение 11 дней после призыва к защите природы в социальных сетях.

Сообщается, что герцогиня заключила договор без ведома королевских советников.

Sunshine Sachs является одной из известных американских PR-компаний, однако ее подозревают в использовании нечестных инструментов для улучшения имиджа своих клиентов.

Фирма сотрудничала со скандально известным Харви Вайнштейном, обвиненным в многочисленных домогательствах. Также клиентами компании были Натали Портман, Бен Аффлек, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес и Снуп Дог.

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