Меган Маркл нашла способ скрыть старость

Во время прошлогодней поездки герцогини Сассекской в Белфаст очевидцы заметили, что у нее есть седые волосы. Теперь эксперты утверждают, что Маркл старается избежать использования краски для волос во время беременности и маскирует седину, особым образом укладывая прическу.

Для того чтобы дольше скрывать отросшие после окраски корни, парикмахеры укладывают волосы волнами, придают им дополнительный объем, заплетают так называемую французскую косу или свободно переплетают локоны, позволяя им лежать с кажущейся небрежностью.

Тем, кто хочет скрыть седину, не рекомендуются гладкие прически, зачесанные на пробор волосы и классическое каре.