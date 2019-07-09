Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда

Вторник, 09 Июль 2019 Мир Мир

Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда

Герцогиня Сассеская Меган надела ожерелье австралийского дизайнера Эммы Свэнн, после чего сайт магазина Verse Fine Jewellery сломался из-за огромного количества заказов на такие же украшения.

Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл посетила 4 июля теннисный матч с участием Серены Уильямс в золотой цепочке с маленькой буквой «А», которая символизирует первую букву имени сына герцогини Арчи. Сразу после этого Свэнн сообщила, что ее сайт перестал работать из-за наплыва посетителей, желающих приобрести такие же подвески с разными буквами. «Я получила массу заказов с того момента. Люди заказывали инициалы по разным поводам: многие хотели с сердцами, кто-то — для детей или родителей, другие — на крещение. Это чудесно», — прокомментировала она.

Дизайнер отметила, что никогда не общалась с герцогиней лично, но является большой поклонницей королевский семьи. Ожерелье, о котором идет речь, стоит 590 долларов.

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