Меган Маркл обрушила сайт ювелирного бренда

Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл посетила 4 июля теннисный матч с участием Серены Уильямс в золотой цепочке с маленькой буквой «А», которая символизирует первую букву имени сына герцогини Арчи. Сразу после этого Свэнн сообщила, что ее сайт перестал работать из-за наплыва посетителей, желающих приобрести такие же подвески с разными буквами. «Я получила массу заказов с того момента. Люди заказывали инициалы по разным поводам: многие хотели с сердцами, кто-то — для детей или родителей, другие — на крещение. Это чудесно», — прокомментировала она.

Дизайнер отметила, что никогда не общалась с герцогиней лично, но является большой поклонницей королевский семьи. Ожерелье, о котором идет речь, стоит 590 долларов.