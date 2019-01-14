Меган Маркл осталась без телохранителя

Понедельник, 14 Январь 2019 Мир Мир

Меган Маркл осталась без телохранителя

Жена принца Гарри Меган Маркл рассталась с личной телохранительницей.

По информации телеканала, спустя полгода работы с монаршей особой в отставку подала сотрудница Скотланд-Ярда, которая обеспечивала ее безопасность на острове Фиджи. Отмечается, что решение связано не с тяжелым характером герцогини Сассекской, а с ее желанием быть «ближе к народу».

«В отличие от тех, кто вырос в королевской семье и привык всегда находиться под охраной, [Меган] это сильно ограничивало и доставляло неудобства. В ее положении она никуда не может пойти без своих охранников, что сильно сковывает ее действия», — предположил источник The Times.

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