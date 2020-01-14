Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву на совете британской королевской семьи.
Об этом сообщает издание Evening Standard.
Ожидалось, что Маркл, оставшаяся в Канаде с восьмимесячным сыном, присоединится к переговорам по телефону. Источник Evening Standard утверждает, что в итоге она и принц Гарри отказались от этой идеи. По его словам, они пришли к выводу, что в участии Маркл в семейном совете нет необходимости.
В понедельник, 13 января, британская королевская семья собралась в Сандрингемском дворце в Норфолке, чтобы обсудить решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от звания старших членов королевской семьи. Помимо королевы и принца Гарри в переговорах участвовали его отец, принц Чарльз, и старший брат, принц Уильям.
После завершения совета Елизавета II объявила, что окончательное решение о будущем принца Гарри и Меган Маркл будет принято в ближайшие дни. В течение переходного периода они смогут жить в Канаде и в Великобритании.