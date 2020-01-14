Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете

Об этом сообщает издание Evening Standard.

Ожидалось, что Маркл, оставшаяся в Канаде с восьмимесячным сыном, присоединится к переговорам по телефону. Источник Evening Standard утверждает, что в итоге она и принц Гарри отказались от этой идеи. По его словам, они пришли к выводу, что в участии Маркл в семейном совете нет необходимости.

В понедельник, 13 января, британская королевская семья собралась в Сандрингемском дворце в Норфолке, чтобы обсудить решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от звания старших членов королевской семьи. Помимо королевы и принца Гарри в переговорах участвовали его отец, принц Чарльз, и старший брат, принц Уильям.

После завершения совета Елизавета II объявила, что окончательное решение о будущем принца Гарри и Меган Маркл будет принято в ближайшие дни. В течение переходного периода они смогут жить в Канаде и в Великобритании.