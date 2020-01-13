Меган Маркл покинула Великобританию

Понедельник, 13 Январь 2020 Мир Мир

Меган Маркл покинула Великобританию

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл покинула Великобританию после того, как пара объявила об отказе от исполнения своих церемониальных обязанностей.

Как заявил в пятницу агентству Reuters официальный представитель четы, герцогиня Сассекская вернулась в Канаду, где вместе с семьей проводила рождественские каникулы и сейчас находится там вместе с сыном.

"Меган вернулась в Канаду, чтобы быть со своим ребенком", - сказала собеседница агентства.

Как выяснилось, Меган Маркл и принц Гарри оставили своего первенца - восьмимесячного Арчи - в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи, а также сопутствующих ему обязанностей и привилегий, пишет euromag.ru.

Как сообщают британские СМИ, принц Гарри еще на какое-то время останется в Соединенном Королевстве для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с другими представителями монаршей фамилии, которые не были заранее поставлены в известность о намерениях супругов.

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