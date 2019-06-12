Меган Маркл получила подарок от принца Гарри

Среда, 12 Июнь 2019 Мир Мир

Меган Маркл получила подарок от принца Гарри

Герцогиня Сассекская стала обладательницей кольца с бриллиантами.

Украшение внимательные пользователи Сети сразу же заметили на фотографиях, которые были сделаны во время официального празднования дня рождения королевы Елизаветы II.

Эксперты рассказали, что принц Гарри подарил Меган Маркл «кольцо вечности». Такие украшения принято дарить в Великобритании и США супругам по случаю важных событий в семейной жизни. Причем, чаще всего, речь идет именно о рождении первенца, пишет euromag.ru.

Кольцо представляет собой полоску металла (обычно из золота или платины), украшенную непрерывным рядом драгоценных камней одинакового размера. Точно такое же кольцо принц Уильям подарил Кейт Миддлтон в честь рождения сына Джорджа в 2013 году.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья