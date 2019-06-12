Меган Маркл получила подарок от принца Гарри

Украшение внимательные пользователи Сети сразу же заметили на фотографиях, которые были сделаны во время официального празднования дня рождения королевы Елизаветы II.

Эксперты рассказали, что принц Гарри подарил Меган Маркл «кольцо вечности». Такие украшения принято дарить в Великобритании и США супругам по случаю важных событий в семейной жизни. Причем, чаще всего, речь идет именно о рождении первенца, пишет euromag.ru.

Кольцо представляет собой полоску металла (обычно из золота или платины), украшенную непрерывным рядом драгоценных камней одинакового размера. Точно такое же кольцо принц Уильям подарил Кейт Миддлтон в честь рождения сына Джорджа в 2013 году.