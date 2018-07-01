Меган Маркл пошла по стопам жены Ким Чен Ына
Герцогиня Сассекская Меган Маркл начала копировать внешность герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.
В марте поклонники королевской семьи замечали, как жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына 28-летняя Ли Соль Чжу неоднократно фотографировалась в нарядах, моделью и цветом напоминающих одежду жены принца Уильяма.
На вручение награды Queen's Young Leaders Awards в Букингемском дворце Маркл пришла с нетипичной для нее укладкой. До свадьбы с принцем Гарри ее любимой прической был небрежный пучок, однако теперь принцесса появляется на публике с элегантными локонами как у Кейт Миддлтон.
«Непринужденный стиль, действительно, очень идет Меган. Завитые волосы придают лицу более вытянутую форму и кажутся гуще и объемнее», - рассказал звездный стилист-парикмахер Джеймс Джонсон.
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