Меган Маркл пошла по стопам жены Ким Чен Ына

В марте поклонники королевской семьи замечали, как жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына 28-летняя Ли Соль Чжу неоднократно фотографировалась в нарядах, моделью и цветом напоминающих одежду жены принца Уильяма.

На вручение награды Queen's Young Leaders Awards в Букингемском дворце Маркл пришла с нетипичной для нее укладкой. До свадьбы с принцем Гарри ее любимой прической был небрежный пучок, однако теперь принцесса появляется на публике с элегантными локонами как у Кейт Миддлтон.

«Непринужденный стиль, действительно, очень идет Меган. Завитые волосы придают лицу более вытянутую форму и кажутся гуще и объемнее», - рассказал звездный стилист-парикмахер Джеймс Джонсон.