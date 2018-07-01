Меган Маркл пошла по стопам жены Ким Чен Ына

Воскресенье, 01 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Меган Маркл пошла по стопам жены Ким Чен Ына

Герцогиня Сассекская Меган Маркл начала копировать внешность герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

В марте поклонники королевской семьи замечали, как жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына 28-летняя Ли Соль Чжу неоднократно фотографировалась в нарядах, моделью и цветом напоминающих одежду жены принца Уильяма.

На вручение награды Queen's Young Leaders Awards в Букингемском дворце Маркл пришла с нетипичной для нее укладкой. До свадьбы с принцем Гарри ее любимой прической был небрежный пучок, однако теперь принцесса появляется на публике с элегантными локонами как у Кейт Миддлтон.

«Непринужденный стиль, действительно, очень идет Меган. Завитые волосы придают лицу более вытянутую форму и кажутся гуще и объемнее», - рассказал звездный стилист-парикмахер Джеймс Джонсон.

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