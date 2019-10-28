Меган Маркл появилась на обложке юбилейного Tatler

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Мир Мир

Меган Маркл появилась на обложке юбилейного Tatler

Герцогиня Сассекская Меган снялась для обложки юбилейного 310-го выпуска одного из самых старых журналов Великобритании Tatler.

Кадр опубликован в Instagram-аккаунте издания.

На снимке показан портрет жены принца Гарри крупным планом, пишет euromag.ru.

«Кто может лучше всего представить 310-ю юбилейную обложку, если не герцогиня Сассекская, самая обсуждаемая женщина на сегодняшний день? Tatler провел эксклюзивный общенациональный опрос, раскрывающий отношение разных стран к Меган Маркл. Четыре автора поделились своими мнениями по поводу ее личности: Линн Барбер (Lynn Barber), Афуа Хирш (Afua Hirsch), Ясмин Алибхай-Браун (Yasmin Alibhai-Brown) и Лайонел Шрайвер (Lionel Shriver)», — говорится в описании декабрьского выпуска Tatler.

Под постом разразилось бурное обсуждение на русском языке.

В июле герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.

Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал главный редактор британской версии издания Эдвард Эннинфул. Он разместил фотографию обложки сентябрьского номера своего издания, в создании которого участвовала Маркл.

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