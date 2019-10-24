Меган Маркл появилась на публике в дешевом платье
Герцогиня Сассекская Меган пришла на открытие молодежного саммита One Young World («Один молодой мир») в бюджетном наряде.
Об этом сообщает The Sun.
38-летняя жена принца Гарри надела макси-платье канадского бренда Aritzia, которое продается на их официальном сайте за 39 фунтов. Свой образ Меган Маркл дополнила темно-синими туфлями на каблуке Manolo Blahnik стоимостью 540 фунтов.
Маркл уже надевала это платье в январе во время беременности. Тогда она сочетала его с коричневой сумкой, красным пальто и туфлями в тон. После этого платье стало хитом — фанаты герцогини раскупили практически все размеры и цвета. На данный момент в Великобритании оно доступно в черном цвете в нескольких размерах.