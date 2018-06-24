Меган Маркл пренебрегла традициями ради платья

Воскресенье, 24 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Меган Маркл пренебрегла традициями ради платья

Жена принца Гарри Меган Маркл стала единственной, кто не надел бейдж с именем на королевские скачки в Аскоте.

Герцогиня Сассекская пришла в белом платье-рубашке, изготовленном французским модным домом Givenchy специально для нее в единственном экземпляре. По данным издания, его стоимость составляет более тысячи долларов.

Бейдж с именем и титулом традиционно выдается всем гостям скачек. Однако Меган Маркл проигнорировала правило, чтобы не испортить нежную ткань платья. Вместо этого она прикрепила значок к ремню своей сумки.

Королевские скачки в Аскоте - ежегодное мероприятие, которое проводится в Великобритании уже более 300 лет. Впервые их организовали в 1711 году по инициативе королевы Анны - первой правительницы Соединенного Королевства Великобритании. Публика приняла мероприятие с восторгом, и его превратили в ежегодную традицию. За все время покровителями скачек выступили 11 монархов, в том числе королева Елизавета II.

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