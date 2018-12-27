Меган Маркл пришла в церковь в платье нелюбимого бренда

На это обратило внимание издание The Sun.

Герцогиня Сассекская пришла на рождественскую службу в темно-синем платье, выпущенном одноименным брендом певицы и дизайнера Виктории Бекхэм. Маркл также надела пальто классического кроя стоимостью 2250 фунтов стерлингов (около 200 тысяч рублей) и черные сапоги на каблуках того же бренда.

Однако, по данным издания, ранее принцесса заявляла, что одежда бренда Victoria Bechham ей не идет. «Я начала понимать, что не всякая вещь, которая прекрасно выглядит на вешалке, будет так же прекрасно смотреться и на мне. Мне, например, нравятся платья Виктории Бекхэм, но у меня для них слишком короткое туловище», — пояснила герцогиня в интервью для журнала Glamour.