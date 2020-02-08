Меган Маркл призналась в обмане
Герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась в обмане на кастинге телесериала «Форс-мажоры».
Об этом пишет The Sun.
На прослушивании Маркл солгала, заявив, что состоит в Гильдии киноактеров США, чтобы получить роль. Она рассказала, что в тот момент почувствовала себя настоящей мошенницей.
Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в мае 2018 года. Он сделал ей предложение в ноябре 2017-го, в то время как широко известно об их отношениях стало осенью 2016 года. Спустя год после свадьбы Меган родила мальчика. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.
До 2016 года Маркл занималась актерской деятельностью. Наибольшую популярность ей принесла роль Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».