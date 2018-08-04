Меган Маркл раскритиковали

Суббота, 04 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Меган Маркл раскритиковали

Британская писательница Джилли Купер раскритиковала герцогиню Сассекскую Меган Маркл за навязывание мужу принцу Гарри своей диеты.

«Гарри — симпатичный, привлекательный мужчина. Не стоит заставлять мужчин худеть. По-моему, это ужасно. И вообще я не люблю менять людей, а вы? — заявила 81-летняя Купер, — Я хочу, чтобы он оставался нашим Гарри так же, как и ее. Он хороший мальчик, которому нужна забота».

В мае сообщалось, что Маркл, которая не употребляет в пищу мясо, приобщила принца Гарри к режиму «чистого питания», чтобы тот похудел к свадьбе. Более того, герцог Сассекский сократил количество употребляемого алкоголя и отказался от курения.

По данным издания, принц настолько серьезно отнесся к мероприятию, что начал работать с диетологом и бывшей моделью Габриэлой Пикок, а также ходить в спортзал. В результате, он потерял больше трех килограммов.

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