Меган Маркл раскрыла легкий способ защиты от болезней в самолете

Своей рекомендацией она поделилась в одном из постов в своем блоге The Tig, который вела до того, как стала членом королевской семьи, пишет Daily Star.

По ее словам, чтобы снизить риск заражения необходимо при помощи ватного тампона смазать внутреннюю часть носа антисептической мазью неоспорин. «Это важно, потому что, когда кожа трескается, в нее могут попасть микробы. Такое покрытие из неоспорина обеспечит вам двойную защиту», — отметила она.

Маркл добавила, что такой совет для путешествий ей дал американский актер Леонардо Ди Каприо.