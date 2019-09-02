Меган Маркл разорвала все связи с отцом-скандалистом

Об этом сообщает издание The Sun.

Свое решение она объяснила «постоянными предательствами» со стороны родственника. Источники издания заявляют, что Меган Маркл и ее супруг принц Гарри не собираются когда-либо показывать своего сына Арчи Харрисона Томасу: «Это ужасно грустная ситуация, но Меган приняла сложнейшее решение о прекращении отношений с отцом. Разумеется, ей очень тяжело, но она должна защищать себя, мужа и ребенка».

В воскресенье, 1 сентября, Томас Маркл дал интервью изданию Mail on Sunday. Мужчина посетовал, что ни разу не видел ни мужа дочери, ни ее ребенка. «Почему принц Гарри не взял самолет и не прилетел ко мне, чтобы попросить руки дочери? У него очевидно, нет проблем с арендой частных самолетов», — съязвил американец, намекнув на то, что Меган Маркл с сыном уже несколько раз летала в отпуск на частном борте. Мужчина заявил изданию, что ему даже не прислали фотографию внука.

В феврале сообщалось, что Меган Маркл неоднократно пыталась связаться с отцом и даже написала ему письмо. Подруги герцогини Сассекской отметили, что мужчина не звонит и не пишет ей, хотя ее номер не поменялся, а потом обвиняет дочь в нежелании общаться в многочисленных интервью британской прессе. Меган Маркл попросила родственника перестать впутывать в их отношения журналистов, но мужчина не послушал ее.

Перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл Томас Маркл договорился с папарацци о серии подложных снимков. На них мужчина сидит в интернет-кафе и читает новости о помолвке дочери, на втором портной якобы снимает с него мерки для костюма, на третьем Маркл читает о достопримечательностях Великобритании с чашкой кофе. Мужчину обвинили в желании нажиться на славе дочери. После этого он отказался ехать на церемонию, сославшись на проблемы с сердцем.