Меган Маркл решила засекретить свои роды

Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на заявление пары, обнародованное Букингемским дворцом.

Члены королевской семьи изъявили намерение сохранить в тайне детали о родах герцогини. Принц Гарри и Меган Маркл поблагодарили британцев и жителей других стран за добрые слова и пожелания по поводу беременности и будущего ребенка, однако призвали уважать их право на частную жизнь.

«Герцогу и герцогине Сассекской не терпится поделиться со всеми потрясающими новостями, однако только после того, как они получат возможность отметить рождение приватно в кругу их новой семьи», — сказано в тексте заявления.

Таким образом Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию. Она не будет позировать на ступенях больницы с новорожденным, как это делали Кейт Миддлтон и принцесса Диана.

Меган Маркл и принц Гарри ждут появления на свет их первого ребенка к концу апреля. Ранее сообщалось, что герцогиня отказалась рожать в крыле Линдо больницы Святой Марии, где обычно это делали женщины из королевской семьи. Друзья Маркл говорили, что она бы хотела родить дома по примеру королевы Елизаветы II.