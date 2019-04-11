Меган Маркл решила засекретить свои роды

Четверг, 11 Апрель 2019 Мир Мир

Меган Маркл решила засекретить свои роды

Принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган, приняли решение отметить рождение ребенка «приватно, в кругу семьи».

Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на заявление пары, обнародованное Букингемским дворцом.

Члены королевской семьи изъявили намерение сохранить в тайне детали о родах герцогини. Принц Гарри и Меган Маркл поблагодарили британцев и жителей других стран за добрые слова и пожелания по поводу беременности и будущего ребенка, однако призвали уважать их право на частную жизнь.

«Герцогу и герцогине Сассекской не терпится поделиться со всеми потрясающими новостями, однако только после того, как они получат возможность отметить рождение приватно в кругу их новой семьи», — сказано в тексте заявления.

Таким образом Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию. Она не будет позировать на ступенях больницы с новорожденным, как это делали Кейт Миддлтон и принцесса Диана.

Меган Маркл и принц Гарри ждут появления на свет их первого ребенка к концу апреля. Ранее сообщалось, что герцогиня отказалась рожать в крыле Линдо больницы Святой Марии, где обычно это делали женщины из королевской семьи. Друзья Маркл говорили, что она бы хотела родить дома по примеру королевы Елизаветы II.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья