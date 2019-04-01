Меган Маркл собралась нарушить еще одну традицию

Понедельник, 01 Апрель 2019 Мир Мир

Меган Маркл собралась нарушить еще одну традицию

Герцогиня Сассекская Меган не будет рожать в том же месте, где проходили роды Кейт Миддлтон и принцессы Дианы. 

Отмечается, что Кейт и Диана рожали в крыле Линдо больницы Святой Марии. Однако Меган Маркл решила не следовать примеру своих предшественниц, поэтому они с принцем Гарри выбрали родильное отделение поближе к их дому.

«Гарри и Меган понимают, что рождение ребенка вызывает большой общественный интерес. Однако он не является прямым наследником престола, поэтому они хотят, чтобы рождение было как можно более приватным», — сообщил газете источник. Кроме того, из-за возраста у Маркл могут возникнуть осложнения, поэтому она хочет «естественных родов без излишнего внимания».

Крыло Линдо больницы Святой Марии стало традиционным местом рождения новых членов королевской семьи с 1977 года. Тогда принцесса Анна родила здесь сына Питера, а через четыре года — дочь Зару. В этом же месте проходили роды принцессы Дианы и Кейт Миддлтон.

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