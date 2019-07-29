Меган Маркл стала редактором Vogue

Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал главный редактор британской версии издания Эдвард Эннинфул.

Он разместил фотографию обложки сентябрьского номера своего издания, в создании которого участвовала Маркл. На ней фотографии 15 женщин, «изменивших мир». Всех героинь номера отобрала лично герцогиня. Помимо фотографий женщин, на обложке есть и 16-й слот в виде зеркала. Согласно идее Маркл, оно должно демонстрировать, что каждая читатательница номера тоже по-своему меняет мир к лучшему.

В подписи к фото Эннинфул сообщил, что они с герцогиней работали над номером несколько последних месяцев. Сентябрьский номер британского Vogue станет самым объемным за 2019 год. В продажу в Великобритании журнал поступит в пятницу, 2 августа.

Ранее в июле живущим рядом с герцогом и герцогиней Сассекскими запретили первыми заводить с ними разговор. Кроме того, нельзя гладить собак королевской четы, просить показать сына и класть что-либо в их почтовый ящик.