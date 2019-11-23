Меган Маркл так и не получила британское гражданство

По закону желающий получить гражданство Великобритании должен прожить в этой стране не менее трех лет, после чего можно подать заявление на получение гражданства. При этом заявитель должен представить доказательства того, что состоит в браке с гражданином Великобритании, — совместные фотографии, электронные письма, телефонные разговоры и авиабилеты.

Претенденты также должны доказать знание английского, шотландского или валлийского языков. Кроме того, они должны сдать письменный тест на знание жизни в Великобритании, сообщает euromag.ru.