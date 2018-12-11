Меган Маркл уличили в копировании стиля иностранной принцессы

Вторник, 11 Декабрь 2018 Мир Мир

Меган Маркл уличили в копировании стиля иностранной принцессы

Бывшая актриса Меган Маркл прибыла на вручение наград British Fashion Awards 2018 года и выбрала для этого наряд, схожий с платьем кронпринцессы Дании.

Церемония, на которой Маркл вручила награду дизайнеру ее свадебного платья Клэр Уэйн Келлер, состоялась в понедельник, 10 декабря. 37-летняя герцогиня Сассекская появилась на публике в черном платье с открытым плечом французского модного дома Givenchy. Меган Маркл также дополнила свой наряд туфлями Tamara Mellon и золотыми украшениями Pippa Small.

Журналисты обратили внимание на похожее платье в греческом стиле кронпринцессы Дании Мэри, в котором она совершала государственный визит в Германию в 2010 году. При этом, по словам издания, это не первый раз, когда Меган Маркл копирует гардероб Мэри.

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