Меган Маркл уличили в копировании стиля иностранной принцессы

Церемония, на которой Маркл вручила награду дизайнеру ее свадебного платья Клэр Уэйн Келлер, состоялась в понедельник, 10 декабря. 37-летняя герцогиня Сассекская появилась на публике в черном платье с открытым плечом французского модного дома Givenchy. Меган Маркл также дополнила свой наряд туфлями Tamara Mellon и золотыми украшениями Pippa Small.

Журналисты обратили внимание на похожее платье в греческом стиле кронпринцессы Дании Мэри, в котором она совершала государственный визит в Германию в 2010 году. При этом, по словам издания, это не первый раз, когда Меган Маркл копирует гардероб Мэри.