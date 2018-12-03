Меган Маркл захотела нарушить правила во время родов

Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на приближенный к королевской семье источник.

По словам инсайдера, герцогиня Сассекская захотела отличиться от других женщин из семьи. Сейчас они с мужем выбирают альтернативу лондонской больнице Святой Марии, где рожали принцесса Диана и Кейт Миддлтон. Одно из возможных мест — новая загородная резиденция супругов Фрогмор-хаус в Виндзоре.

По традиции, через несколько часов после родов новоиспеченная мать должна выйти на улицу, чтобы британцы смогли поприветствовать младенца. Таким образом, если Меган Маркл выберет домашние роды, она в очередной раз нарушит правила королевской семьи.

В сентябре во время первого официального выхода в свет в одиночестве герцогиня нарушила одно из правил поведения членов королевской семьи. Она вышла из автомобиля и самостоятельно закрыла за собой дверь, не дожидаясь, пока это сделает ответственный человек.