Меган Маркл захотела нарушить правила во время родов

Понедельник, 03 Декабрь 2018 Мир Мир

Меган Маркл захотела нарушить правила во время родов

Беременная жена принца Гарри Меган Маркл рассматривает вариант домашних родов вопреки рекомендациям врачей.

Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на приближенный к королевской семье источник.

По словам инсайдера, герцогиня Сассекская захотела отличиться от других женщин из семьи. Сейчас они с мужем выбирают альтернативу лондонской больнице Святой Марии, где рожали принцесса Диана и Кейт Миддлтон. Одно из возможных мест — новая загородная резиденция супругов Фрогмор-хаус в Виндзоре.

По традиции, через несколько часов после родов новоиспеченная мать должна выйти на улицу, чтобы британцы смогли поприветствовать младенца. Таким образом, если Меган Маркл выберет домашние роды, она в очередной раз нарушит правила королевской семьи.

В сентябре во время первого официального выхода в свет в одиночестве герцогиня нарушила одно из правил поведения членов королевской семьи. Она вышла из автомобиля и самостоятельно закрыла за собой дверь, не дожидаясь, пока это сделает ответственный человек.

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