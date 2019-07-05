Меган Маркл заподозрили в нестандартном способе лечения

Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты обратили внимание, что в последнее время Меган Маркл выходит в свет в украшениях с бирюзой. Например, в выходные она появилась на лондонском бейсбольном матче в прямоугольных серьгах с бирюзой, а в день первого интервью после рождения сына Арчи в Виндзорском замке — в ожерелье с этими камнями.

Эксперт по драгоценным камням и писательница Хизер Аскиноиз (Heather Askinoise) предполагает, что герцогиня надевает этот камень, чтобы ускорить восстановление после родов. «Этот чудесный драгоценный камень стоит носить, когда вы хотите сфокусироваться на своем здоровье. Бирюза — идеальный кристалл для новоиспеченных матерей, она дарит им благословение», — объяснила она. Специалистка также отметила, что именно бирюза способствует скорейшему лечению и восстановлению после болезней.