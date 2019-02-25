Меган Маркл запретили держать за руку мужа

По утверждению ее советников, подобное выражение эмоций раздражает людей и может нанести ущерб репутации четы. Поэтому ни один из других старших членов королевской семьи, включая королеву, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, так себя на публике не ведет.

По той же причине бывшей актрисе посоветовали не выставлять напоказ приобретенные богатства. «Скромность может перерасти в тихую власть, и это мощный инструмент для завоевания публики, — объяснила их семейный адвокат Шила Макинтош-Стюарт (Sheela Mackintosh-Stewart). — Старомодная британская ценность смирения — не самая сильная сторона Меган, и сообщения о ее финансовой расточительности у всех на слуху».

Меган Маркл и 34-летний Гарри считаются злостными нарушителями королевских протоколов. В частности, 17 января герцогиню в очередной раз уличили в пренебрежении нормами королевского дресс-кода. Она пришла на премьеру новой программы Cirque du Soleil в темно-синем сверкающем платье французского бренда Roland Mouret, стоимость которого составляет более 5,5 тысячи долларов, и черных босоножках Stuart Weitzman, демонстрирующих накрашенные бордовым лаком ногти.