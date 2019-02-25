Меган Маркл запретили держать за руку мужа

Понедельник, 25 Февраль 2019 Мир Мир

Меган Маркл запретили держать за руку мужа

Беременной герцогине Сассекской Меган Маркл запретили держать за руку своего мужа, принца Гарри.

По утверждению ее советников, подобное выражение эмоций раздражает людей и может нанести ущерб репутации четы. Поэтому ни один из других старших членов королевской семьи, включая королеву, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, так себя на публике не ведет.

По той же причине бывшей актрисе посоветовали не выставлять напоказ приобретенные богатства. «Скромность может перерасти в тихую власть, и это мощный инструмент для завоевания публики, — объяснила их семейный адвокат Шила Макинтош-Стюарт (Sheela Mackintosh-Stewart). — Старомодная британская ценность смирения — не самая сильная сторона Меган, и сообщения о ее финансовой расточительности у всех на слуху».

Меган Маркл и 34-летний Гарри считаются злостными нарушителями королевских протоколов. В частности, 17 января герцогиню в очередной раз уличили в пренебрежении нормами королевского дресс-кода. Она пришла на премьеру новой программы Cirque du Soleil в темно-синем сверкающем платье французского бренда Roland Mouret, стоимость которого составляет более 5,5 тысячи долларов, и черных босоножках Stuart Weitzman, демонстрирующих накрашенные бордовым лаком ногти.

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