Меган Маркл затеяла «идеальный ремонт» ради ребенка

Пятница, 31 Май 2019 Мир Мир

Меган Маркл затеяла «идеальный ремонт» ради ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл подали в совет района Виндзор и Мейденхед заявку на реконструкцию особняка Frogmore Cottage.

Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, поданная заявка соответствует второй степени реконструкции, которая предусматривает внешние изменения дверей, стен и окон здания. Супруги также намерены установить в саду освещение и обновить хозяйственные постройки.

«Герцогиня очень вовлечена в проект и хочет, чтобы окончательный вариант стал идеальным для них [с супругом] и Арчи», — приводит The Mirror слова источника.

Frogmore Cottage — особняк семнадцатого века, официальная резиденция герцогов Сассекских. Известен своим парком с оранжереями и усыпальницами герцогини Кентской, королевы Виктории и принца Альберта.

О переезде принца Гарри и Меган Маркл во Frogmore Cottage из Кенсингтонского дворца стало известно в апреле 2019-го. 6 мая Меган Маркл родила сына, которого супруги назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.

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